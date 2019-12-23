Упростились процедуры въезда туркменских граждан в Азербайджан

Граждане Туркменистана, участвующие в международных перевозках на территории Азербайджана и Туркменистана, смогут получить визу посредством электронной системы ASAN Viza непосредственно в Бакинском международном морском торговом порту в поселке Алят, сообщает интернет-издание «Sputnik Азербайджан».

Ранее, 23 февраля текущего года Милли Меджлис Азербайджана (Парламент) утвердил соглашение об упрощении визового режима между Азербайджаном и Туркменистаном, подписанное 22 ноября 2018 года.

Система ускоренной выдачи электронных виз ASAN Viza позволяет получить визу для въезда в страну в течение нескольких минут. Она была запущена в 2017 году, и по итогам прошлого года число виз, выданных через данную систему, достигло 685 тысяч.

С прошлого года несколько терминалов системы запущено в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Ранее руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов заявил, что терминалы самообслуживания ASAN Viza будут установлены на пограничных пропускных пунктах на границе страны.

Выдача виз в системе ASAN Viza гражданам Туркменистана в Бакинском международном морском торговом порту уже началась.