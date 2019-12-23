С 2020 года зарегистрировать домен нужно будет через «Координационный центр национального домена Туркменистана»

Начиная с 1 января 2020 года, услугу регистрации доменов в нашей стране будет осуществлять ХО «Координационный центр национального домена Туркменистана». Об этом сообщает официальный сайт «Туркментелеком».

Ранее, начиная с 2015 года, услугу по регистрации доменов com.tm, edu.tm и gov.tm осуществляла компания «Туркментелеком». Проверить свободность необходимого доменного имени третьего уровня в доменных зонах Туркменистана можно на сайте «Туркментелекома» в разделе «Услуги» на странице «Домен и хостинг».