Сотовый оператор «Алтын асыр» запустил новый тарифный план «Интернет 50»

С 28 ноября 2019 года абонентам АОЗТ «Алтын асыр» доступен для подключения новый тарифный план «Интернет 50». Об этом сообщает официальный сайт оператора связи.

В ежемесячную абонентскую плату включен пакет из 100 минут, 100 SMS и 2 гигабайт интернет-трафика. Стоимость мегабайта после расходования пакета 5 тенге. Абонентская плата составляет 50 манат. Обязательный первоначальный платеж при подключении 5 манат. С более подробным описанием тарифа можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Сменить свой тарифный план на «Интернет 50» абоненты «Алтын асыра» могут, отправив USSD-команду *0809*6*1*2*133# со своего телефона, через «Личный кабинет», а также обратившись в контактный центр или офисы компании.