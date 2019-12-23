Главная ёлка Туркменистана оказалась самой высокой в Центральной Азии

Самой высокой елью в 2019 году среди стран Центральной Азии признана главная ёлка Туркменистана, сообщает интернет-издание «Sputnik Tajikistan».

Напомним, высота Главной ёлки нашей страны вместе с украшающей её верхушку звездой – 40 метров. Она установленна на площади перед Культурно-развлекательным центром «Алем» в Ашхабаде. Красавица-ёлка, одета в роскошный наряд из тысяч сверкающих шаров и игрушек, увенчанной восьмиугольной звездой с цифрой «2020».

На втором месте елка в Ташкенте (Узбекистан), ёе высота — 36 метров. На третьем — Таджикистан, высота новогодней ели в Душанбе — 29 метров. Главная елка Таджикистана страны растет год за годом: каждый метр ели символизирует год независимости республики.

Высота главной елки Бишкека (Кыргызстан) — 27 метров, на ней больше тысячи игрушек и около трех сотен гирлянд общей длиной три километра. Самая простая ёлка — в Нур-Султане (Казахстан), новогодняя красавица в высоту — всего лишь 25 метров.