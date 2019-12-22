Сумма сделок на торгах ГТСБ Туркменистана превысила 41,5 миллиона долларов США

За неделю на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 43 сделки.

За иностранную валюту предприниматели из Афганистана закупили авиационный керосин, произведённый на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полиэтилен высокой плотности и полипропилен (полимерный завод в Киянлы), карбамид (ГК «Туркменхимия») стали предметами сделок бизнесменов из Великобритании, России и других стран.

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы хлопчатобумажная пряжа, сухой экстракт солодкового корня, лечебно-косметические средства. Страны – покупатели: Великобритания, Грузия, Китай, Кыргызстан, Объединённые Арабские Эмираты, Пакистан, Соединённые Штаты Америки, Турция. Общая сумма сделок превысила 41 миллион 574 тысячи долларов США.

За манатные средства представители деловых кругов Великобритании, Казахстана, Канады, ОАЭ, России приобрели хлопчатобумажную пряжу и медицинские средства на общую сумму свыше 9 миллионов 400 тысяч манатов.

На внутренний рынок отечественные предприниматели закупили хлопковые линт и улюк на общую сумму более 3 миллионов 445 тысяч манатов.