Стали известны точные даты проведения Expo-2025

График проведения Всемирной выставки Expo-2025 в Осаке одобрен японским правительством: с 13 апреля по 13 октября 2025 года. Решение было принято по итогам заседания кабинета министров в пятницу, сообщает сайт НИАТ «Ховар» со ссылкой на ТАСС. В 2018 году планировалось, что мероприятие пройдет с 3 мая по 3 ноября, однако сроки были сдвинуты.

В качестве места проведения выбран насыпной остров Юмэсима в Осакском заливе. Он расположен по соседству с выставочным комплексом INTEX Osaka, где в 2019 году был организован саммит Группы двадцати (G20). Подробный график проведения мероприятия будет презентован на заседании Международного бюро выставок в 2020 году.

Планируется потратить около 125 млрд. иен ($1,1 млрд.) на строительство объектов Expo-2025, а эксплуатационные расходы за период проведения составят порядка 80 млрд. иен ($730 млн). Согласно предварительным оценкам, выставка привлечет около 28 млн. посетителей и принесет экономике Осаки порядка $18 млрд.

Префектура Осаки уже принимала у себя Expo в 1970 году. Expo является самой крупной международной выставкой, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Первая Expo состоялась в Лондоне в 1851 году, а Париж был ее столицей шесть раз.

Напомним, что Expo-2020 состоится в г. Дубай (ОАЭ). Выставка будет проходить в период с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года. Туркменистан готовится экспонировать на выставке достижения национальной экономики и предметы культурного наследия, обеспечивая продвижение отечественных технологий, научных разработок, товаров и услуг на внешний рынок.