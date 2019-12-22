Китай заказал 110 тонн пломбира у туркменской компании «Täze Aý»

К концу этого года компания «Täze Aý» получила от китайских предпринимателей заказ на поставку 110 тонн сливочного пломбира, сообщает сайт Туркменистан: Золотой век.

Производственное объединение «Täze Aý», основанное в 2004 году, известный в стране производитель молочных и кондитерских изделий, мясных деликатесов, а также мороженого. Линейка продукции бренда пользуется широким покупательским спросом и реализуется в специализированных магазинах компании, функционирующих во всех регионах страны.

Контейнеры с мороженым уже доставлены в город Нинбо, расположенный на северо-востоке провинции Чжэцзян, жителям которого по нраву пришелся вкус туркменского пломбира. И теперь, с января следующего года в КНР будут экспортироваться десятки тонн мороженого «Täze Aý» на регулярной основе.