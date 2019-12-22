В Ашхабаде состоялся городской чемпионат по армрестлингу

Сегодня в Ашхабаде прошел городской чемпионат по армрестлингу среди мужчин и женщин. Представители сильного пола традиционно соревновались в весе от 55 кг до категории свыше 110 кг.

Подобные соревнования проводятся регулярно с 2012 года, с тех пор как был открыт Атлетический спортивный центр Туркменистана, который объединил в себе пять неолимпийских силовых видов спорта — пауэрлифтинг, бодибилдинг, армрестлинг, гиревой спорт и силовой экстрим. В декабре этого года Центр прошел перерегистрацию, и теперь это Атлетическая спортивная федерация Туркменистана.

За 2019 год были организованы 1 национальный и 2 городских чемпионата по армрестлингу.

Сегодня призовые места разделили спортсмены в следующих весовых категориях.

Женщины:

55кг

1 — Кадырова Юлдуз

60 кг

1 — Исмаилова Сивара

65 кг

1 — Айназарова Дженнет

2 — Бегенджова Гульнара

+80 кг

1- Кукина Видя

Мужчины:

55кг

1-Гылыджов Юсуп

2 — Сердаров Даянч

3 — Парахадов Рахат

60кг

1 -Гулманов Сердар

2- Курбанов Сохбет

3 — Аманмаммедов Юсуп

65кг

1 — Петрушенко Владимир

2 — Тиркешов Баймухаммет

3 — Нурмухаммедов Азим

70кг

1 — Эзизмухаммедов Вепа

2 — Тарасов Руслан

3 — Джепбаров Юсуп

80кг

1 — Логинов Андрей

2 — Гулзаров Овез

3 — Рахманов Куванч

85кг

1 — Касымов Назим

2 — Болиян Рудольф

3 — Авитишян Константин

90кг

1 — Суров Марк

2 — Пировов Ахмед

3 — Наркулов Камил

100 кг

1- Халлыев Курбанмухаммед

2- Реджепов Арслан

3- Яковлев Дмитрий

110 кг

1 — Сувханов Ахмед

+110 кг

1 — Дмитриев Максим

2 — Човлуков Мукам