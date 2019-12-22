В Ашхабаде состоялся городской чемпионат по армрестлингу
Сегодня в Ашхабаде прошел городской чемпионат по армрестлингу среди мужчин и женщин. Представители сильного пола традиционно соревновались в весе от 55 кг до категории свыше 110 кг.
Подобные соревнования проводятся регулярно с 2012 года, с тех пор как был открыт Атлетический спортивный центр Туркменистана, который объединил в себе пять неолимпийских силовых видов спорта — пауэрлифтинг, бодибилдинг, армрестлинг, гиревой спорт и силовой экстрим. В декабре этого года Центр прошел перерегистрацию, и теперь это Атлетическая спортивная федерация Туркменистана.
За 2019 год были организованы 1 национальный и 2 городских чемпионата по армрестлингу.
Сегодня призовые места разделили спортсмены в следующих весовых категориях.
Женщины:
55кг
1 — Кадырова Юлдуз
60 кг
1 — Исмаилова Сивара
65 кг
1 — Айназарова Дженнет
2 — Бегенджова Гульнара
+80 кг
1- Кукина Видя
Мужчины:
55кг
1-Гылыджов Юсуп
2 — Сердаров Даянч
3 — Парахадов Рахат
60кг
1 -Гулманов Сердар
2- Курбанов Сохбет
3 — Аманмаммедов Юсуп
65кг
1 — Петрушенко Владимир
2 — Тиркешов Баймухаммет
3 — Нурмухаммедов Азим
70кг
1 — Эзизмухаммедов Вепа
2 — Тарасов Руслан
3 — Джепбаров Юсуп
80кг
1 — Логинов Андрей
2 — Гулзаров Овез
3 — Рахманов Куванч
85кг
1 — Касымов Назим
2 — Болиян Рудольф
3 — Авитишян Константин
90кг
1 — Суров Марк
2 — Пировов Ахмед
3 — Наркулов Камил
100 кг
1- Халлыев Курбанмухаммед
2- Реджепов Арслан
3- Яковлев Дмитрий
110 кг
1 — Сувханов Ахмед
+110 кг
1 — Дмитриев Максим
2 — Човлуков Мукам