Соревнования по армрестлингу пройдут в Ашхабаде

22 декабря в Ашхабаде состоятся соревнования по армрестлингу. Сначала будет взвешивание всех участников, затем к 11:00 часам начнутся сами соревнования. В этой борьбе примут участие более 30 участников. Не только сильный пол будет принимать участие, но так же и прекрасная половина поборется за первое место.

Представители сильного пола будут традиционно соревноваться в весе от 55 кг до категории свыше 110 кг.

В конце будет зрелище-борьба за первое место в абсолютной весовой категории.

Армрестлинг — вид борьбы на руках между двумя участниками. Это очень захватывающее зрелище, к тому же не требующее специальных помещений, оборудования и снаряжения. Шансы победить в этом виде спорта имеют люди практически любых возрастов – достаточно сказать, что в истории армрестлинга бывали чемпионы мира, разменявшие пятый десяток!

Остаётся добавить: приходите и поддержите наших чемпионов!

Соревнования будут проходить по адресу: г. Ашгабад ул. Й.Дурдыева, 50 (Гырат).