Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите СНГ

20 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Российскую Федерацию с рабочим визитом, в рамках которого принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

По прибытии в Санкт-Петербург в Международном аэропорту «Пулково» туркменского лидера встретили официальные лица, а также члены туркменской делегации.

Из воздушной гавани автокортеж Президента Гурбангулы Бердымухамедова проследовал к месту проведения неформальной встречи глав государств-участников СНГ. Здесь туркменского лидера тепло и радушно встретил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В саммите также приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Молдова Игорь Додон, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

После взаимных приветствий состоялся неформальный саммит руководителей стран СНГ в узком формате.

Такие неформальные встречи лидеров СНГ в канун Нового года стали традицией. Это ещё одна возможность подвести итоги проделанной совместной работы, обменяться планами на предстоящий период.

В целом уходящий год для Содружества Независимых Государств был плодотворным и результативным. Были проведены все запланированные в рамках председательства Туркменистана мероприятия, на которых достигнуты важные договорённости по сотрудничеству в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах.

Среди значимых достижений – подписание Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве, а также принятие Программы действий по активизации партнёрства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников СНГ, которые придадут мощный импульс развитию всестороннего взаимодействия между нашими странами. Кроме этого, насыщенной и содержательной была культурная повестка Содружества.

Открывая встречу, Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что главами государств приняты решения о совместной работе в подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Во время неформальной встречи Президент Российской Федерации рассказал коллегам об архивных материалах, связанных с началом Второй мировой войны, а затем предложил осмотреть специально организованную выставку этих документов.

Представленные архивные документы, кинохроника, фотографии рассказывают о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту. Экспозиция охватывает период 1938-1939 годы.

75-летие Великой Победы имеет огромное значение для всех народов стран Содружества. В наших государствах многое делается для сохранения и упрочения исторической памяти о солдатах и офицерах, а также о тех, кто своим ратным трудом в тылу внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом.

Как известно, Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил 9 мая 2020 года во всех странах СНГ провести торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам Победы и организовать праздничные салюты, посвящённые юбилейной дате.

Туркменистан также готов оказать всемерную поддержку и содействие в реализации основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сказал глава государства на октябрьском саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде.

Тогда же было принято Обращение глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Впереди также большая совместная работа, в том числе по расширению и диверсификации экономических связей между странами, наращиванию объёмов взаимного товарооборота, внедрению в практику хозяйствования инновационных методов и моделей, выход на крупные инфраструктурные проекты.

В следующем году Туркменистан будет праздновать 25-летие международного признания постоянного нейтралитета страны. Здесь также необходимо отметить, что все государства СНГ поддержали принятую 12 декабря 1995 года Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о постоянном нейтралитете Туркменистана.

Завершая свою миссию в качестве председателя СНГ, Туркменистан стремится к полноценной реализации всех целей, заявленных на прошедших в этом году форумах высокого уровня, в том числе по укреплению доверия и взаимопонимания между государствами СНГ, содействию инициативам, направленным на поддержку стабильности и безопасности на пространстве Содружества, повышению уровня его сотрудничества с международными организациями, усилению политико-дипломатического взаимодействия посредством активизации партнёрства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ.

Говоря о придании должных импульсов деятельности СНГ, глава Туркменистана подчёркивает, что сегодня нужны новые, современные схемы и модели партнёрства – как внутри Содружества, так и во взаимоотношениях с другими государствами и международными экономическими объединениями.

Они должны отвечать меняющимся реалиям глобальной экономики, формированию новых экономических центров, повсеместному внедрению инноваций, цифровых технологий. Всё это требует определённого переосмысления характера нашего сотрудничества, выхода, помимо традиционных, на новые, перспективные направления, заявляет Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Значимым фактором деятельности СНГ является то, что оно следует целям и основополагающим принципам, заложенным в фундамент современного международного партнёрства. За годы существования Содружество сохранило свою направленность как формат сотрудничества, основанный на доброй воле участников, равноправии, взаимопонимании и уважении.

Следование именно этим принципам обеспечивает Содружеству Независимых Государств жизнеспособность и гибкость, раскрывает новые грани и перспективы партнёрства, обуславливает существование СНГ в качестве неотъемлемого элемента системы международной стабильности и безопасности.

Сегодняшнюю неформальную встречу на высоком уровне можно рассматривать, в первую очередь, как ещё одно свидетельство взаимного стремления и решимости поднять традиционное партнёрство на качественно новый уровень, придать ему конструктивный характер с учётом накопленного позитивного опыта сотрудничества, огромного экономического и ресурсного потенциала, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.