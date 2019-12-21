Президент Туркменистана встретился с лидерами стран Содружества

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, проследовал в Президентскую библиотеку имени Б. Н. Ельцина на Сенатской площади, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Сегодня здесь состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нём приняли участие главы делегаций Российской Федерации, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

Сюда же прибыли Президенты Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

Неформальная встреча глав государства началась с выступления российского лидера Владимира Путина.