Подготовка к 75-летию Победы обсуждается лидерами стран СНГ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принимает участие в неформальной встрече глав государств СНГ, проходящей в Санкт-Петербурге. Важнейшим, знаковым событием предстоящего года является празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, что стало одной из тем нынешней неформальной встречи лидеров стран СНГ, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Встречу открыл президент России Владимир Путин, который отметил, что главами государств приняты решения о совместной работе в подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В наших государствах многое делается для сохранения и упрочения исторической памяти о солдатах и офицерах, завоевавших Великую Победу, о тех людях, которые своим ратным трудом в тылу внесли неоценимый вклад в её достижение.

Как известно, Президент Туркменистана предложил 9 мая 2020 года во всех странах СНГ провести торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам Победы и организовать праздничные салюты, посвящённые юбилейной дате. Туркменистан также готов оказать всемерную поддержку и содействие в реализации основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметил глава государства на октябрьском Саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде.

Тогда же было принято Обращение глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.