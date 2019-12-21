Новое в Туркменистане месторождение «Таджибай» дало первый газ

Новое газовое месторождение «Таджибай», расположенное на юге Лебапского велаята близ крупной газоносной площади «Малай», введено в промышленную разработку, сообщает сайт Туркменистан: Золотой век.

Здесь уже началась добыча «голубого топлива». Из первой эксплуатационной скважины получены десятки миллионов кубометров ценнейшего энергетического сырья. Суточная производительность газового колодца составляет более 450 тысяч кубометров топлива. Параллельно идет проходка еще 3 разведочных скважин.

Специалисты управления «Лебапгазчыкарыш» завершают уходящий год хорошими трудовыми показателями. С начала года добыто свыше 8 миллиардов кубометров газа и более 50 тысяч тонн газового конденсата – ценнейшего сырья для выпуска светлых нефтепродуктов, высоко котирующихся на мировом рынке.

В ближайшие годы добыча природного газа на промысле значительно увеличится за счёт ввода в эксплуатацию новых скважин.