Межмидовские консультации СНГ прошли в Минске

20 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоялись межмидовские консультации на тему «О внешнеполитическом планировании министерств иностранных дел государств – участников СНГ».

В консультациях приняли участие представители Азербайджана (в качестве наблюдателя), Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

Участники консультаций дали оценку международной ситуации и ее влияния на процессы на пространстве СНГ, обсудили приоритетные направления взаимодействия и вопросы внешнеполитического планирования, сообщает Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

В ходе консультаций обсуждена важность тесной интеграции в регионе Центральной Азии и на пространстве СНГ в целом, подчеркнута значимость развития экономического взаимодействия в рамках СНГ, а также в гуманитарной, экологической и транспортной сферах в целях устойчивого развития государств Содружества. Участниками мероприятия было отмечено успешное председательство Туркменистана в СНГ в нынешнем году.

В связи с динамизмом геополитической ситуации в мире, ростом напряженности, повышением роли силовых факторов, сохранением очагов нестабильности была обозначена необходимость диалога и координации, стабилизации отношений с западными партнерами, совместного противодействия новым вызовам и угрозам, в том числе на международных площадках.

Представители внешнеполитических ведомств стран Содружества также обменялись мнениями о перспективных подходах к укреплению интеграционных процессов в Большой Евразии.