В Туркменистане почтили память первому Президенту страны

Сегодня в столичном парке «10 лет независимости» состоялась церемония возложения цветов к монументу С.А.Ниязова в дань памяти первого Президента Туркменистана, ушедшего в мир иной 13 лет назад.

Ранним утром на площади перед парком собрались представители Меджлиса, духовенства, общественных организаций, почётные старейшины, студенческая молодёжь и многочисленные жители столицы.

Цветы, которые легли к подножию монумента Сапармурату Ниязову, стали данью памяти и уважения одному из выдающихся сынов туркменской нации, внёсшему большой вклад в становление независимого Туркменского государства и признание мировым сообществом статуса постоянного нейтралитета страны, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В 2020 году исполняется 80 лет со дня рождения первого Президента Туркменистана.

«Следуя благородной традиции нашего народа, нужно провести соответствующий поминальный обряд по ушедшему в мир иной Сапармурату Туркменбаши – в знак уважения и почитания первого Президента Туркменистана, что станет достойным проявлением гуманных традиций», – сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов 6 октября – в День поминовения жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года, а также воинов, павших на полях сражений.