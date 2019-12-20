Туркменистан принял участие в климатическом форуме в Мадриде

Специалисты министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана приняли участие в юбилейной 25-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), которая состоялась Мадриде (Испания), сообщает сайт Государственной издательской службы Туркменистана.

Свыше двадцати тысяч участников почти из 200 стран мира, представляющих около 100 международных и общественных организаций, приняли участие в форуме.

Как известно, Туркменистан в последние три года председательствует в Международном фонде спасения Арала и Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию. Согласно своему мандату страна координировала активизацию регионального экологического и водного диалога, в том числе по общеклиматической ситуации. В сотрудничестве с другими странами региона Центральной Азии Туркменистан принимает активное участие в выработке совместных подходов к решению ключевых вопросов бассейна Аральского моря. Это нашло отражение в разработке очередной Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии, а также Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

На данном форуме Туркменистан выступил с докладом о том, что вопросы охраны окружающей среды и, в частности, борьбы с изменением климата, являются приоритетными в государственной политике страны. Учитывая важность и глобальный характер данной проблемы, за последние годы страна значительно усилила свою деятельность по сдерживанию последствий климатических рисков, свидетельством чему является принятие в этом году новой редакции Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата. В этом документе отражаются не только экологические, но и социально-экономические аспекты развития страны, предоставляются конкретные результаты в области адаптации к изменению климата, включая вопросы защиты биоразнообразия, борьбы с опустыниванием, управления земельными и водными ресурсами.