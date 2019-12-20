Туркменистан аккредитовал посла Эфиопии

19 декабря по поручению Президента Гурбангулы Бердымухамедова председатель Меджлиса Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре) Гирма Темесген Баркесса, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

От имени главы государства руководитель национального парламента поздравила дипломата с назначением на ответственный пост, пожелав успехов в деле укрепления дружественных отношений между двумя странами.

Поблагодарив за добрые пожелания и передав главе государства тёплые приветствия от высшего руководства Эфиопии, полпред также адресовал наилучшие пожелания всему туркменскому народу.

В продолжение беседы дипломат был проинформирован об основных векторах внутренней политики и внешнеполитического курса Туркменистана, ориентированного на развитие взаимовыгодного партнёрства со всеми заинтересованными государствами планеты, в том числе со странами Африканского континента.

Особый акцент был сделан на масштабных преобразованиях, нацеленных на дальнейший поступательный прогресс государства и общества.

В ходе состоявшегося обмена мнениями о возможностях туркмено-эфиопского сотрудничества приоритетными направлениями были обозначены торгово-экономическая и гуманитарная сферы. Посол также был ознакомлен со структурой и деятельностью Меджлиса.

Отметив, что для него – большая честь представлять Эфиопию в нейтральном Туркменистане, дипломат заверил, что со своей стороны будет всецело способствовать активизации межгосударственного диалога.

В этот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия Гирма Темесген Баркесса был принят в Министерстве иностранных дел Туркменистана, где состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений.

В частности, как сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство, стороны обсудили совершенствование договорно-правовой базы для заключения договоренностей о сотрудничестве между Туркменистаном и Эфиопией, а также рассмотрели возможности совместных работ по разным направлениям. Были озвучены предложения по развитию сотрудничества посредством организации бизнес-форумов и выставок экспортных товаров, а также выражена обоюдная заинтересованность в активизации сотрудничества в области энергетики, сельского хозяйства и текстильной промышленности.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы развития отношений в культурно-гуманитарном направлении, а также в расширении сотрудничества в сфере образования и науки.