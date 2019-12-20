Инициатива Туркменистана по Аралу была предложена на Региональной конференции в Казахстане

В Алматы была проведена Региональная конференция «Инновационные подходы и решения в системе устойчивого управления водными ресурсами и возможности их использования в условиях Центральной Азии».

Мероприятие собрало более 150 специалистов в области управления водными ресурсами. В работе конференции приняли участие представители пяти стран Центральной Азии, государственные органы, ответственные за управление водными ресурсами, учёные, специалисты, представители международных финансовых организаций, сотрудники научно-исследовательских институтов и ВУЗов. Цель конференции — обсуждение широкого круга вопросов, связанных с управлением водными ресурсами в контексте изменения климата, сообщает сайт министерства иностранных дел Туркменистана.

В рамках конференции состоялась презентация Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS).

Участникам была представлена инициатива Президента Туркменистана по созданию Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря. Выступление сопровождалось видео-презентацией, которая обозначила основные шаги, планируемые Туркменистаном, направленные на подготовку многосторонних консультаций в формате «ООН-МФСА» и запуске пилотного проекта Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

В выступлении была подчеркнута роль Туркменистана как страны председательствующей в Международном Фонде спасения Арала и значимость предстоящих многосторонних консультаций по определению формата будущей Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS).