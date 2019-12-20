В Центре общественных организаций Туркменистана обсудили аспекты популяризации здорового образа жизни

Конференция «Здоровый образ жизни – залог здорового поколения» состоялась сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана. В мероприятии, организованном Меджлисом, министерствами здравоохранения и медицинской промышленности, образования, спорта и молодёжной политики, Академией наук, Национальным обществом Красного Полумесяца, общественными организациями также приняли участие старейшины, представители профессорско-преподавательского состава и студенты высших учебных заведений страны.

Цель форума – выработка согласованных мер в области пропаганды здорового образа жизни в молодёжной среде, физической активности, правильного питания, привлечения подрастающего поколения к подвижному досугу как полезной альтернативе длительному «общению» с электронными гаджетами.

Эта тема была затронута на состоявшемся накануне заседании Кабинета Министров, на котором Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность межсекторального взаимодействия в данной сфере для достижения устойчивого эффекта.

Как подчёркивали выступающие, для успешного решения поставленной задачи всем соответствующим структурам необходимо активнее задействовать в работе с молодёжью возможности спортивных и конноспортивных комплексов, стадионов и спортплощадок, специализированных школ и оздоровительных центров.

В ходе встречи была отмечена необходимость объединения усилий сфер здравоохранения и образования, спортивных и общественных организаций и всех заинтересованных ведомств, чтобы создать условия для продвижения здоровьесберегающих технологий в век цифровизации, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.