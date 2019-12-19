Туркменские школьники завоевали две бронзовые медали на Международной олимпиаде по естественным наукам в Баку

Трое туркменских школьников достойно представили Туркменистан на Международной олимпиаде по естественным наукам среди подростков «Лаборатория подготовки талантов-2019», организованной министерствами образования, молодёжи и спорта Азербайджана, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Цель этого конкурсного мероприятия – выявление интеллектуального потенциала среди юного поколения, создание здоровой состязательной среды и общение тех, кто уже вовлечён или проявляет интерес к точным, техническим и естественным наукам, использование возможностей ИКТ для дополнительного образования подростков и молодёжи.

Очный тур олимпиады, который проходил с 10 по 15 декабря, состоял из заданий по трём предметам – физике, химии и математике. Достойную конкуренцию азербайджанским школьникам составили представители Туркменистана, России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Эстонии, Грузии, Молдовы – в общей сложности свыше 80 юных знатоков не старше шестнадцати лет. Каждому участнику предстояло решить десять задач по конкурсным дисциплинам.

В зачёте туркменской команды, выступившей в составе двух учащихся Государственной школы-интерната для особо одарённых детей и ученика ашхабадской специализированной школы № 86, – двойная бронзовая победа, заслуженная Давутом Мухамметкулиевым и Гозель Доврановой, а также специальная грамота за активное участие, которой удостоен Оразмурат Сахатмурадов. Готовили ребят к состязаниям школьные учителя химии и математики Арслан Ходжиев, Назар Маммедов и Джелалетдин Реджепов, который и возглавил нашу сборную на олимпиаде в Баку.

Организационный комитет олимпиады подготовил для её участников обширную экскурсионно-просветительскую программу, в рамках которой юные знатоки побывали в крупных музеях азербайджанской столицы, в её ведущих научных центрах и учебных заведениях. Также для юных гостей страны были организованы познавательные экскурсии по достопримечательным местам и к историко-архитектурным памятникам Баку, которые помогли ребятам больше узнать об истории, культуре, богатых самобытных традициях азербайджанского народа.