Туркменские ковры и текстиль будут представлены на выставке Heimtextil в Германии

Достижения Туркменистана в текстильной отрасли и ковроделии будут представлены на ежегодной Международной выставке «Heimtextil», которая состоится 7-10 января 2020 года во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). Об этом на заседании Кабинета Министров сообщил вице-премьер Байрамгелди Овезов.

Ожидается, что в международном форуме примут участие производители текстильных изделий из более чем 130 государств.

Национальная экспозиция призвана продемонстрировать тенденции развития отрасли, всё более укрепляющей свои позиции на мировом рынке текстиля, и способствовать реализации маркетинговой стратегии в данном производственном сегменте, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.