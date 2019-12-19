Спортсмен из Туркменистана впервые выступит на зимних юношеских Олимпийских играх

Хоккеист Новруз Байханов впервые представит Туркменистан на юношеских зимних Олимпийских играх, которые состоятся 9 по 22 января 2020 года в швейцарской Лозанне, сообщает официальный сайт Министерства спорта и молодёжной политики Туркменистана.

«Профессиональный уровень капитана хоккейной команды Туркменистана Новруза Байханова на международных зимних спортивных играх «Дети Азии-2019» был отмечен Международной федерацией хоккея с шайбой. Это способствовало направлению квоты для Новруза Байханова в НОК Туркменистана для участия в III Зимних юношеских Олимпийских играх», – говорится в информации.

Туркменский хоккеист примет участие в соревнованиях по хоккею в формате 3х3, разработанном Оргкомитетом ЮОИ-2020 и IHF: команды будут сформированы из представителей разных стран, а женский и мужской турниры пройдут на одной площадке, поделенной на две равные половины.