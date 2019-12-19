В Туркменистане приступили к производству усовершенствованных моделей ноутбуков

В Туркменистане готовится к выпуску новая партия ноутбуков и нетбуков, усовершенствованных моделей, от совместного предприятия «Agzybirlik tilsimaty» Центра компьютерных технологий Министерства торговли и внешнеэкономических связей. Технические характеристики и программное обеспечение этих компьютеров определены совместно с Министерством образования страны, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Новые компьютеры, по сравнению с ранее произведёнными «Agzybirlik tilsimaty» нетбуками, которые в этом учебном году получили в подарок от главы государства 153 885 учеников 1-х классов, обладают большей мощностью, увеличены их оперативная память и размеры экрана, улучшено программное обеспечение.

Кроме обеспечения первоклассников в новом учебном году, эти компьютеры предполагается производить и для реализации широкому потребителю.

«Электронная техника для школьников должна отвечать самым современным требованиям», – подчеркнул на заседании Кабинета Министров Президент Гурбангулы Бердымухамедов. В этом контексте глава государства поручил ещё раз проанализировать все параметры новых образцов компьютеров, уделив в том числе внимание таким важным для здоровья детей факторам как характеристики монитора, излучения и др.

Как было отмечено, совершенствование производства отечественных компьютеров и дальнейшее развитие электронной промышленности в стране будет способствовать укреплению национальной экономики и решению задачи по обеспечению населения востребованной высокотехнологичной продукцией по доступным ценам.