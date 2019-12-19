В Ашхабаде прошли консультации по разработке Программы ООН по Аралу

18 декабря в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись многосторонние консультации по разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS), проведённые в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 73/297 от 28 мая 2019 года, а также во исполнение решений Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала от 24 августа 2018 года.

Обсуждая нынешнее состояние и опыт сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Международным Фондом спасения Арала, участники консультаций подчеркнули значимость подписанных ранее между двумя Организациями документов, сообщает сайт министерства иностранных дел Туркменистана.

Были детально рассмотрены возможности и перспективы развития сотрудничества между ООН и МФСА на последующие годы.

В рамках работы многосторонних консультаций делегации обсудили проблемы внутренних водоёмов и их решение на национальном, региональном и глобальном уровнях, уделив в этом контексте внимание основным элементам Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Негативные гуманитарные, экологические и социально-экономические последствия катастроф внутренних водных бассейнов, таких как Аральское море, выходят далеко за пределы регионов и вызывают глобальную обеспокоенность. Признавая это, участники консультаций приветствовали создание Многопартнерского фонда по безопасности человека для региона Приаралья, целью которого является преодоление негативных последствий экологической катастрофы в регионе Аральского моря.

Выступающие призвали соответствующие органы системы ООН, в частности, региональные комиссии рассмотреть возможности для проведения независимого технико-экономического обоснования для новых механизмов укрепления региональной координации и сотрудничества по изучению, смягчению и минимизации последствий природных катастроф в пределах внутренних водных бассейнов, в частности Аральского моря, а также оценить в этой связи модели Специальной программы ООН.