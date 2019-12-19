Бердымухамедов примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

На состоявшемся сегодня заседании Правительства туркменский лидер подтвердил неизменную приверженность Туркменистана традиционному диалогу в формате Содружества Независимых Государств.

Как страна, председательствующая в СНГ в 2019 году, Туркменистан самым ответственным образом подошел к выполнению этой миссии, стремясь способствовать упрочению исторически сложившихся уз дружбы, объединяющих народы государств Содружества, наращиванию многопланового взаимодействия, приданию ему новых стимулов, отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

На высоком уровне в Ашхабаде были проведены заседание Совета глав правительств СНГ и саммит глав государств Содружества, по итогам которого принята Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, инициированная туркменской стороной.

Говоря об этом, Президент Туркменистана подчеркнул, что наша страна будет и впредь занимать активную позицию в вопросах партнёрства в рамках СНГ.