Президент Туркменистана побывал на стройплощадке Торгово-развлекательного центра

17 декабря Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку по столице, ознакомившись с ходом работ на возводимом в рамках очередного этапа застройки Ашхабада Торгово-развлекательном центре, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Объект возводится индивидуальным предприятием «Beýik-Bina» по улице Тегеранская.

Предметом особого внимания главы государства стал уровень строительства нового комплекса, по всем параметрам отвечающего стандартам качества и требованиям, предъявляемым к сооружениям подобного рода.

Здесь же Президенту была представлена экспозиция, наглядно демонстрирующая огромный потенциал отечественной стройиндустрии, инновационную составляющую её производственной базы.

Ознакомившись с представленными экспонатами, глава государства отметил, что при возведении объектов в нашей стране должна применяться только соответствующая высоким требованиям продукция. В данном контексте вице-премьеру Ч.Пурчекову, хякиму города Ашхабада Ш.Дурдылыеву, министру строительства и архитектуры С.Селимову были даны поручения.

Для достижения поставленных целей, продолжил глава Туркменистана, следует принимать действенные меры для успешного претворения в жизнь программ, направленных на формирование инфраструктуры импортозамещающего производства стройматериалов, наращивание объёмов экспортоориентированной продукции, расширение её ассортимента на основе местного сырья, создание новых рабочих мест, внедрение цифровых технологий.

Президент адресовал вице-премьеру Б.Овезову ряд соответствующих поручений и распорядился уделять особое внимание расширению партнёрских связей с ведущими бизнес-кругами зарубежных государств.

Затем глава государства ознакомился с планшетами, на которых представлены эскизы Торгово-развлекательного комплекса, планируемого к возведению в ближайшее время.

Изучив каждый из представленных проектов, Президент высказал замечания, касающиеся планировочных решений архитектурного облика и внутреннего оформления зданий. Все эти детали необходимо рассматривать ещё на стадии разработки будущих объектов, которые должны соответствовать современным стандартам как в плане дизайна, так и качества строительства, а также экологическим требованиям, подчеркнул глава государства.

При обсуждении проекта Президент отметил, что основным принципом дальнейшего развития столицы должна стать самодостаточность организации городской среды. Необходимо, чтобы население имело возможность работать, учиться, отдыхать, заниматься спортом, творчеством, пользоваться современными услугами торгового, развлекательного и оздоровительного сервиса, который должен находиться в шаговой доступности. В этом контексте вице-премьеру Ч.Гылыджову были даны поручения по организации деятельности курируемых учреждений.

Ряд поручений по финансированию объектов различного назначения глава государства адресовал председателю Центрального банка.

Продолжая знакомство с объектом, Президент отметил, что этот и многие другие проекты наглядно иллюстрируют впечатляющий размах строительных работ в главном городе страны.

Как было подчеркнуто, важно не только построить, но и обеспечить грамотную эксплуатацию объектов, их целевое и рациональное использование, профессиональное обслуживание и управление. В этой связи председателю Союза промышленников и предпринимателей страны А.Дадаеву были адресованы соответствующие поручения.

В целом выразив удовлетворение ходом строительных работ, глава государства сделал акцент на том, что в новом комплексе должны найти воплощение самые передовые решения по организации деятельности крупных торговых центров и современные дизайнерские идеи.