Президент Туркменистана ознакомился с положением дел на строящемся автобане Ашхабад-Туркменабат

17 декабря Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку по столице, ознакомившись с положением дел на строящемся скоростном автобане Ашхабад-Туркменабат.

Строительство этой крупнейшей магистрали протяжённостью около 600 километров позволит значительно повысить качество и оперативность логистических услуг, расширить международную транспортно-транзитную инфраструктуру и торгово-экономические отношения с соседними государствами.

Согласно проекту, высокоскоростная автострада призвана ускорить и нарастить объёмы грузоперевозок, следующих через территорию Туркменистана. Большие перспективы в этой связи открываются в области транспортного взаимодействия с Узбекистаном.

В результате стыковки с трассой Ашхабад-Туркменбаши, автобан, соединяющий восточный регион страны с её центром, предоставит грузовым фурам прямой выход к Международному морскому порту в Туркменбаши, и далее – морским путём на Кавказ, в сторону Европы, на юг России, на север Ирана, к Персидскому и Оманскому заливам.

…На одном из участков магистрали Ашхабад-Туркменабат главу государства встретили некоторые заместители Председателя Кабинета Министров, руководители ряда министерств и отраслевых ведомств, хякимы города Ашхабада и Ахалского велаята, а также председатель Союза промышленников и предпринимателей.

По обе стороны дороги была выставлена современная строительная техника от ведущих мировых производителей. В числе экспонатов – различные образцы катков, бульдозеров, землеройных машин, автогрейдеров и др.

Ознакомившись с образцами техники, Президент Гурбангулы Бердымухамедов проследовал в специально установленный на территории стройплощадки шатёр, где были выставлены планшеты с чертежами и схемами автобана Ашхабад-Туркменабат, позволяющими получить наглядное представление о его масштабах, этапах и специфике строительства.

Проект предусматривается осуществить в три этапа. Первый участок автобана – Ашхабад-Теджен планируется ввести в строй в декабре 2020 года, второй – Теджен-Мары – в декабре 2022 года и третий – участок Мары-Туркменабат – в декабре 2023 года.

Магистраль будет иметь по три основных полосы движения и одной дополнительной с каждой стороны. Ширина дорожного полотна составит 34,5 метра. Автобан начнётся с перекрёстка, который будет сооружён на 24-м километре автомобильной дороги Ашхабад-Дашогуз. Здесь же будут размещены платёжные центры, предусматривающие, в том числе, электронную оплату, пункт службы дорожного надзора, площадки для отдыха.

По маршруту автобана намечено построить различные мосты. Помимо этого, предусмотрены специальный проход для животных, подземные пешеходные переходы, водные коллекторы, развязки и другие объекты.

Для надлежащего технического обслуживания высокоскоростной трассы планируется возвести также соответствующие станции. Дорожным движением будет управлять автоматическая система, которая с помощью непрерывного видеонаблюдения собирает, сохраняет и передаёт все данные по транспортному потоку и сведения в службу дорожного надзора. Сюда же будут направляться сводки с метеостанции, включающие такие параметры как влажность, расстояние видимости и др.

Вдоль автобана расположатся специальные пункты телефонной связи, соединённые с центром управления для срочных вызовов и оказания помощи.

По заказу Акционерного общества закрытого типа «Türkmen Awtoban», выступающего и в качестве генерального подрядчика проекта, работы по строительству трассы с благоустройством прилегающей территории осуществляют индивидуальные предприятия «Nusaýýollary» и «Hyzmat merkezi», хозяйственные общества «Edermen» и «Altyn nesil».

Инвестирование государством средств на реализацию этого проекта общей стоимостью 2 миллиарда 300 миллионов долларов США свидетельствует об огромном внимании, уделяемом в нашей стране формированию конкурентоспособного и социально-ответственного бизнеса, созданию самой благоприятной среды для его развития, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Здесь же председатель Союза промышленников и предпринимателей проинформировал главу государства об особенностях крупнейшего проекта, а также используемых строительных материалах и спецтехники.

Детально поинтересовавшись каждым из представленных эскизов проекта, Президент высказал ряд замечаний и внёс соответствующие коррективы. Затем главе Туркменистана был продемонстрирован видеоролик о технологическом процессе прокладки автобана.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что при реализации данного проекта важно применять передовой опыт в этой области. Главным требованием является неукоснительное обеспечение соответствия качества работ, осуществляемых на автотрассе Ашхабад-Туркменабат, международным стандартам.

Как отмечалось, в Программе по социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы большое значение придаётся государственно-частному партнёрству, широкому внедрению эффективных методов хозяйствования. В документе особое место отводится вопросам привлечения в этот процесс предпринимателей как движущей силы в условиях рыночных отношений.

В продолжение Президент подчеркнул, что приоритетными векторами национальной экономики выступают развитие предпринимательства, наращивание объёмов экспорта производимой отечественной продукции, расширение внешнеэкономических связей со всеми заинтересованными партнёрами.

В данном контексте была отмечена необходимость активизации работ по созданию современных производственных комплексов по выпуску на основе местного сырья большого ассортимента строительных материалов, в том числе металлоконструкций, цемента.

Президент подчеркнул, что, внедряя передовые технологии, отечественный бизнес должен деятельно участвовать в реализации крупных градостроительных проектов, заявив, что государство и впредь будет оказывать всестороннюю помощь и уделять внимание развитию предпринимательства.

При этом отмечалось, что особое значение будет придаваться совершенствованию действующих законов, стимулированию инвестиционной деятельности туркменских компаний и созданию наиболее благоприятных условий для развития бизнеса.

В числе основных задач назван контроль за возведением в столице и регионах страны объектов производственного и социально-культурного назначения, ввод в строй которых запланирован к 25-летию нейтралитета и 30-й годовщине независимости Туркменистана.

Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с ходом строительных работ, а также качеством материалов, применяемых в процессе прокладки дороги.

Сев за руль одного из катков, специально закупленного для реализации данного проекта, глава государства поинтересовался техническими и эксплуатационными характеристиками машины. Этот каток производства одной из ведущих немецких компаний относится к новому поколению подобной техники и стоит в числе первых по экономичности и экологичности. На нём установлена специальная система с технологией, которая включает автоматические измерения и контроль за процессом работы.

Как отметил Президент, использование самой современной дорожно-строительной техники, квалификация сотрудников данной сферы, грамотный подход к организации труда на объектах позволят качественно и в установленные сроки выполнять запланированные работы.

Далее туркменский лидер ознакомился с технологией укладки асфальта автобана Ашхабад-Туркменабат, применяемыми здесь строительными материалами, специальными измерительными приборами. Президенту также были представлены образцы систем освещения, конструкций разделительной полосы и боковых ограждений автобана.

Глава государства обратился к вице-премьеру Ч.Пурчекову, хякимам Ашхабада Ш.Дурдылыеву и Ахалского велаята С.Бердымухамедову, министру строительства и архитектуры С.Селимову, поручив держать в центре внимания вопросы своевременного завершения возведения объектов, сдача в эксплуатацию которых приурочена к знаменательным датам.

Эффективность осуществляемых строительных работ зависит от бесперебойного обеспечения отрасли необходимыми материалами. Эта задача решается посредством создания в стране новых и реконструкции имеющихся предприятий по выпуску импортозамещающей продукции, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, адресовав вице-премьеру Б.Овезову ряд указаний.

Обращаясь к вице-премьеру Ч.Гылыджову, глава государства поручил взять под контроль продуманное размещение рынков, магазинов и других бытовых служб, акцентировав внимание на необходимости обеспечения жителей новых районов шаговой доступностью к продовольственным и другим особо востребованным товарам.

Отметив значение проектов, в реализации которых принимают участие отечественные частные компании, Президент поручил председателю Союза промышленников и предпринимателей эффективно использовать предоставляемые государством возможности.

Пожелав присутствующим успехов решении поставленных задач, глава государства отбыл с места события.