Очередная гуманитарная помощь Туркменистана прибыла в Афганистан

17 декабря в городке Тургунди провинции Герат Исламской Республики Афганистан состоялись торжества по случаю оказания Туркменистаном гуманитарной помощи – передачи мощного электроэнергетического оборудования для нужд экономики дружественной страны, сообщает Государственное информагентство.

В соответствии с документом, подписанным Президентом Туркменистана в ноябре текущего года, афганской стороне в качестве гуманитарной помощи передан трансформатор напряжением 220/110/10 кВ мощностью 125 МВт и вспомогательное оборудование. Это будет иметь важное значение как в налаживании надёжного энергоснабжения в соседнем государстве, так и в увеличении объёмов поставляемой нашей страной электроэнергии.

Выступавшие в ходе торжества в городке Тургунди провинции Герат отметили, что мощный трансформатор, поступивший в качестве гуманитарной помощи, стал прекрасным подарком афганскому народу, и выразили сердечную признательность Президенту и народу Туркменистана за поддержку и содействие в установлении мирной жизни в Афганистане.

По инициативе лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова Туркменистан регулярно оказывает всемерную поддержку в социально-экономическом развитии Афганистана, обеспечении здесь стабильности и безопасности.

Поставка электроэнергии по льготному тарифу, возведение усилиями туркменских строителей объектов социального назначения, в том числе медицинских и образовательных учреждений, отправка первой партии экологически чистого бензина, произведённого из природного газа на заводе в Ахалском велаяте являются ярким свидетельством добрососедской и гуманной государственной политики нашей нейтральной страны.

Помимо этого, Туркменистан, как соседнее с Афганистаном государство, активно участвует в реализации масштабных экономических проектов, направленных на укрепление энергетической, транспортно-коммуникационной и промышленной основ афганской экономики. В их числе важное место занимают газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, высоковольтная линия электропередачи и линия оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Продолжается также строительство железных дорог на территории Афганистана, что позволит соединить дружественное государство через территорию Туркменистана с обширным геоэкономическим пространством Евразийского континента.