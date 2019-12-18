В Ашхабаде проходит региональный семинар по рациональному использованию водно-энергетических ресурсов

17 декабря в представительстве Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии начал работу двухдневный семинар, посвящённый применению новых технологий и инноваций в деле рационального использования водно-энергетических ресурсов, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Участники тренинга – представители профильных министерств и ведомств государств Центральной Азии и Афганистана, организации GIZ, USAID.

В качестве международных экспертов на семинаре с обзорами передового мирового опыта в данной сфере выступили специалисты из Великобритании, Канады, Российской Федерации.

Одной из задач нынешней встречи является рассмотрение возможностей создания Целевой рабочей группы при координации ООН для осуществления на системной основе водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии, обсуждение вопросов, касающихся механизмов взаимодействия государств региона в этом направлении, развития соответствующей договорно-правовой базы, активного применения инновационных водосберегающих технологий и др.

Семинар также нацелен на обмен региональным опытом внедрения водосберегающих технологий, способствуя принятию совместных взаимовыгодных решений, ускорению перевода на инновационные рельсы материально-технической базы профильных ведомств Туркменистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, внедрению передовых технологий при использовании как внутренних водоёмов, так и трансграничных водотоков.

Как отметили участники семинара, одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана, претворяемого в жизнь под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова, выступает развитие дружественных, добрососедских и конструктивных отношений с государствами Центральной Азии. Реализуются конкретные и эффективные меры по выработке решений актуальных региональных вопросов, в том числе связанных с управлением и рациональным использованием водных ресурсов.

Так, в ходе недавнего визита Президента Туркменистана в Узбекистан, лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз озвучил позицию туркменской стороны, отметив, что рассмотрение и решение водных вопросов должно осуществляться на основе общепризнанных норм международного права, взаимного уважения и учёта интересов всех государств региона и при участии специализированных международных организаций.

Тогда же было отмечено, что наши две дружественные страны имеют позитивный опыт в решении водохозяйственных вопросов, налажена практика регулярных встреч профильных специалистов и т.п.

18 декабря в Министерстве иностранных дел Туркменистана пройдут многосторонние консультации по разработке Специальной программы ООН для стран региона Аральского моря.