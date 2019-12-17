Церемония подписания совместной программы с ООН состоялась в МИД Туркменистана

16 декабря состоялась церемония подписания совместной с ООН программы «Совершенствование системы социальной защиты путем внедрения инклюзивно качественных социальных услуг на местном уровне».

Документ подписали: с туркменской стороны — Министр иностранных дел Рашид Мередов, со стороны ООН — Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова.

Данный проект предусматривает активную работу по дальнейшему совершенствованию системы социальных услуг и тесное взаимодействие в этой сфере со структурами Организации Объединённых Наций, сообщает сайт министерства иностранных дел Туркменистана.

Проект осуществляется в рамках совместной работы Правительства Туркменистана с Организацией Объединённых Наций, направленной на реализацию Целей Устойчивого Развития на национальном уровне.

Подписанная совместная программа создаст правовую основу для укрепления и расширения совместного взаимодействия государственных органов и общественных организаций Туркменистана с соответствующими учреждениями системы Организации Объединённых Наций.

Как известно, Туркменистан одна из первых стран мира, которая приняла на правительственном уровне глобальные Цели устойчивого развития. Также в Туркменистане Цели устойчивого развития полностью адаптированы в национальную политику, и в настоящее время большинство задач ЦУР нашли своё отражение в реализуемых национальных и отраслевых программах страны.