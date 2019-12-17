Туркменская делегация приняла участие во встрече замминистров иностранных дел стран ЦА в Ташкенте

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел В. Хаджиевым приняла участие в ежегодной встрече заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии в г.Ташкенте, сообщает сайт министерства иностранных дел Туркменистана.

В повестку дня заседания были включены вопросы противодействия международным и региональным угрозам безопасности и стабильности, таким как терроризм, радикализм, экстремизм. В связи с этим, были обсуждены совместные действия стран Центральной Азии по реагированию на угрозы и вызовы в регионе, а также сотрудничество с РЦПДЦА. Дипломаты обменялись мнениями о возможностях регионального сотрудничества по управлению общими природными ресурсами и путях укрепления взаимодействия в данной области при поддержке ООН.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающийся развития всестороннего сотрудничества в регионе, взаимодействия в рамках международных организаций, а также состоялся обмен мнениями по актуальным темам глобальной повестки.

Главы делегаций выразили поддержку мирному урегулированию ситуации в Афганистане, отметили важность дальнейшего расширения сотрудничества и превентивных усилий между Центральной Азией и Афганистаном при поддержке со стороны РЦПДЦА и МООНСА.

Также делегация Туркменистана встречалась с заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан Е. Ашикбаевым и с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Нахидом Эсаром.