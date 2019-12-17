Дипломатическая миссия посла Исламской Республики Иран в Туркменистане завершилась

16 декабря в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась прощальная встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Туркменистане Сайедом Мохаммадом Ахмади. Туркменская сторона поздравила Посла с успешным завершением дипломатической миссии и поблагодарила за весомый вклад во всестороннее развитие традиционного сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран, высказав пожелания успехов в его дальнейшей деятельности, сообщает сайт министерства иностранных дел Туркменистана.

Сайед Мохаммад Ахмади отметил активное взаимодействие двух государств, основанное на добрососедстве и выразил свою признательность туркменской стороне за постоянное внимание и помощь в работе Посольства.

На встрече также обсуждались вопросы дальнейшей активизации сотрудничества в различных сферах между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран.