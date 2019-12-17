Глава Туркменистана поздравил соотечественников с внесением ковроделия в Список ЮНЕСКО

«12 декабря 2019 года в ходе очередного, 14 заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия Организации ООН по образованию, науке и культуре, состоявшегося в столице Республики Колумбия городе Богота, по предложению нашей страны, членами комитета было единогласно принято решение о внесении туркменского национального искусства ковроделия в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. От всей души поздравляю вас с этим исторически значимым событием! – говорится в Обращении Президента Гурбангулы Бердымухамедова к народу страны.

Внесение туркменского национального искусства ковроделия в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО является наглядным свидетельством признания мировым сообществом наших изумительных ковров в качестве памятника искусства.

Наша страна придаёт большое значение развитию партнёрства с Организацией Объединенных Наций, в частности с Организацией ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В результате сотрудничества с ЮНЕСКО, на основе инициатив нашей страны, такие историко-культурные памятники Туркменистана, как Древний Мерв, Куняургенч и Древняя Ниса, были внесены в Список всемирного наследия этой Организации, дестан «Гёроглы» и обрядовый танец «Куштдепди» – в Репрезентативный список нематериального культурного наследия.

Как известно, в настоящее время одним из приоритетов проводимой в стране государственной политики является изучение историко-культурного наследия туркменского народа, бережное сохранение и обогащение его древних традиций.

В наших коврах, которые поражают своей красотой и гармонией оттенков, сконцентрирован духовно-исторический опыт туркменского народа. Ковровые гёли, являющиеся неотъемлемым элементом Государственных символов независимого нейтрального Туркменистана, олицетворяют гуманизм, единство и сплочённость народа. Гёлям отводится особая роль и в архитектурном облике столицы, они являются важным элементом её дизайна.

Сегодня в Туркменистане особое внимание уделяется развитию искусства ковроделия, его комплексному изучению, проводится работа по бережному сохранению древних образцов ковров, популяризации их во всём мире. Планомерно укрепляется материально-техническая база отрасли, вводятся в строй предприятия художественного ковроделия. Формируются все необходимые условия и для эффективного труда и отдыха ковровщиц», – подчёркивается в президентском Обращении.