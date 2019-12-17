В МИД Туркменистана прошла встреча с делегацией ЦК КПК

16 декабря в МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Центрального комитета Коммунистической партии КНР во главе с заместителем министра внешних связей Сяном Хуншаном.

Стороны обсудили нынешнее состояние сотрудничества между Демократической партией Туркменистана и Центральным комитетом Коммунистической партии КНР, обменялись мнениями по ряду ключевых направлений долгосрочного взаимодействия. Также стороны констатировали высокий уровень партнерства и обсудили дальнейшее взаимодействие в таких приоритетных для обеих стран направлениях, как средства массовой информации, спорт и молодёжная политика, сообщает сайт министерства иностранных дел Туркменистана.

Обе стороны подтвердили приверженность дальнейшему наращиванию продуктивного взаимодействия, обоюдно отражающего национальные интересы и приоритеты развития.