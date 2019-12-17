В Ашхабаде состоялась конференция, посвящённая внесению туркменского ковроделия в список ЮНЕСКО

Торжественная конференция, посвящённая внесению традиций туркменского ковроделия в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, состоялась сегодня в Национальном музее туркменского ковра.

В праздничном мероприятии приняли участие представители руководства Министерства культуры, Министерства текстильной промышленности, производственного объединения «Türkmenhaly» («Туркменковёр»), мастера искусств, поэты, учёные и журналисты, знатные ковровщицы.

Яркие краски в атмосферу события внесли популярные певцы и творческие коллективы, исполнившие тематические песенно-танцевальные композиции.

Сегодня трудно сказать что-то новое об этом замечательном народном искусстве, казалось бы, всесторонне изученном исследователями-историками, этнографами и искусствоведами. Нелегко найти и человека, не восхищавшегося чудесными произведениями золотых рук туркменских мастериц. И каждый раз, когда речь заходит о традициях национальной культуры, невозможно обойти вниманием это грандиозное по своему значению явление, которое, пронизывая весь уклад жизни туркмен, уходит корнями в толщу веков.

Тем не менее, совершенно новый взгляд на туркменское ковроделие как высокое искусство и богатейший пласт духовной и материальной культуры открыла иностранной аудитории изданное в 2011 году произведение Президента Гурбангулы Бердымухамедова «Живая легенда», а также вышедшая в свет в 2016 году ещё одна книга главы государства о туркменских коврах «Красота небесная». Высказывания из этих книг сегодня приводились и на конференции в музее.

Как отмечалось, этот исследовательский труд об уникальных традициях ткачества, орнаментике и символизме туркменских ковров, переведённый за эти годы на разные языки мира, приумножил ценителей полотен и почитателей таланта наших мастериц за рубежом. Книга «Живая легенда» всегда вызывала огромный интерес публики и на всех международных выставках, где наша страна представляла свою культуру.

Пройдя длительный путь эволюции и являясь художественным отражением духовной самобытности народа с его великим и богатейшим историко-культурным наследием, ковровые гели стали одним из национальных консолидирующих символов современного Туркменского государства. Они украшают Государственный флаг страны, выступают ключевым элементом архитектурного декора.

Бронзовые кесеры – инструменты для срезания ковровой пряжи, найденные в Юго-Западном Туркменистане, в долине Сумбара, и относящиеся ко II тысячелетию до нашей эры, а также ковёр, сотканный пять тысяч лет назад в характерной туркменской технике и сохранившийся в вечной мерзлоте на вершине Пазырык Алтайских гор, всё это – звенья одной цепи и бесценные источники для изучения истории нашего народа.

В произведении «Живая легенда» отдельно представлены уникальные ковры-гиганты и двусторонние ковры, созданные туркменскими мастерицами. Так, например, ковёр «Алтын асыр» площадью 301 квадратный метр занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное в мире ковровое полотно ручной работы. В каждом его квадратном метре насчитывается 304 тысячи узелков.

Таким образом, издание представляет обширную панораму искусства туркменского ковроделия и в то же время своеобразную энциклопедию по философии ковра, как, впрочем, и вторая книга Президента Гурбангулы Бердымухамедова о коврах – «Arşyň nepisligi» («Красота небесная»), ставшая продолжением размышлений о месте и значении коврового искусства в социокультурной жизни туркменского народа.

Храмом наследия духовной и материальной культуры, сокровищницей сотен бесценных раритетов стал Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде, где собрана богатейшая коллекция редчайших по художественным достоинствам и технике изготовления изделий из разных уголков страны. За годы поисков и кропотливой работы учёных, специалистов и ковровщиц восстановлены сотни старинных орнаментов, реставрированы древнейшие образцы уникального искусства.

Это собрание шедевров вызывает искреннее восхищение и интерес зарубежных гостей, вновь и вновь открывая посетителям красоту и непревзойдённое совершенство туркменских ковров, слава которых продолжает покорять мир. И, безусловно, признание экспертами ЮНЕСКО традиций туркменского ковроткачества частью великого культурного достояния всего мира будет способствовать ещё большему продвижению этого национального бренда за рубежом, его масштабной популяризации, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.