Будут подведены итоги самого популярного в Туркменистане эстрадного конкурса «Звезда года»

17 декабря будут подведены итоги эстрадного конкурса «Звезда года-2019» — «Ýylyň parlak ýyldyzy-2019».

Этот конкурс был учрежден Президентом Туркменистана для поддержки молодых вокалистов и на протяжении многих лет содействует развитию музыкального искусства страны, являясь эффективной платформой для профессионального роста вокалистов. Конкурс традиционно проводится перед празднованием Нового года.

В отборочном туре приняли участие сотни исполнителей — любителей и профессионалов — из разных уголков нашей страны, но лишь наиболее яркие и одаренные получили возможность побороться за звание Звезды года. Победители творческого состязания определяются sms-голосованием телезрителей и радиослушателей, а также оценкой компетентного жюри, в которое вошли отечественные мастера музыкальной сцены и деятели культуры. Итак, завтра нам станут известны победители!

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры, Госкомитет по телевидению, радиовещанию и кинематографии, а также Центральный совет Молодёжной организации Туркменистана.