Ахалский велаят стал первым в Туркменистане регионом, запустившим электронный документооборот

Ахалский велаят стал первым в Туркменистане регионом, где в систему государственного управления внедрены цифровые информационные технологии, в том числе электронный документооборот. Об этом хяким велаята Сердар Бердымухамедов доложил Президенту Туркменистана в ходе проведенного главой государства рабочего совещания по цифровой видеосвязи, сообщает Государственное информагентство.

Как отмечалось, в настоящее время в стране ведётся программная работа по практическому воплощению в жизнь утверждённой Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым Концепции развития в Туркменистане цифровой экономики на 2019-2025 годы, направленной на укрепление конкурентоспособности всех отраслей народного хозяйства, придание им инновационного характера.

Важным аспектом этой всеохватной работы является цифровизация регионов. В её рамках специалисты агентства «Türkmenaragatnaşyk» Министерства промышленности и коммуникации внедрили систему электронного документооборота непосредственно в хякимлике Ахалского велаята, установив необходимое оборудование и программное обеспечение.

В настоящее время аналогичная работа продолжается в целях подключения к электронному документообороту предприятий и учреждений, подведомственных хякимлику Ахалского велаята.

В ходе первого этапа проекта также произведена установка, настройка и запуск данной системы между велаятским и этрапскими хякимликами и их подразделениями – отделами капитального строительства.

Внедрение в велаятах и этрапах системы электронного документооборота будет способствовать повышению эффективности межведомственного взаимодействия, даст возможность более оперативно принимать решения на уровне этрапов, осуществлять контроль за исполнением государственных, отраслевых и региональных программ.

Это позволяет сэкономить время, затрачиваемое на доставку в соответствующие структуры документов по принимаемым решениям, исключить необходимость выделения для этого специального автотранспорта и топлива. Помимо экономической выгоды это напрямую отражается и на повышении эффективности работы.

В этом контексте, следует отметить большое значение электронного документооборота и в решении задач, обозначенных в программе социально-экономического развития регионов, успешной реализации Национальной сельской программы. В настоящее время специалисты хякимлика велаята активно используют преимущества новых технологий в этом направлении.