Президент Туркменистана посетил с внуком студию звукозаписи

15 декабря, в выходной день, Президент Гурбангулы Бердымухамедов посвятил свой досуг музыкальному творчеству.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, глава государства обменялся мнениями о современном искусстве и направлениях его развития со своим внуком Керимом, а также в студии звукозаписи ознакомился с его новыми и переработанными музыкальными произведениями, возможностями придания им оригинального звучания с использованием цифровых технологий.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также опробовал звучание музыкальных инструментов. Как известно, глава государства ещё подростком в школьные годы посещал музыкальный кружок, где в ходе занятий глубоко вникал в основы этого искусства. Сегодня глава государства сыграл на имеющихся в студии инструментах.

Обработав ряд мелодий, Керим исполнил их на различных музыкальных инструментах и доработал некоторые фрагменты, затем занялся аранжировкой, работая со звуком, ритмическим рисунком, обогащая стилевую окраску и сочетая различные тембры.

Слушая их, Президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал внуку, что каждая песня должна отражать дух эпохи, при этом следует опираться на музыкальные традиции нашего народа.

Глава государства был восхищен тем, как его внук сочетает традиции с тенденциями современной музыки, придавая произведениям искусства своеобразное звучание.

Затем в студии звукозаписи Президент Гурбангулы Бердымухамедов и его внук Керим представили песню «Каракум» – популярный хит известного поэта и композитора Игоря Саруханова – в новой оригинальной аранжировке с использованием цифровых технологий.

Как отмечает глава государства, искусство оказывает огромное влияние на развитие духовного мира человека. Основанное на национальных традициях каждое произведение, имея неповторимый характер, должно пережить века.

Помимо занятий музыкой, Президент Туркменистана уделяет немало времени и литературному творчеству. Туркменский лидер написал ряд стихотворений, а также несколько книг, посвящённых искусству, которые предназначены для широкой читательской аудитории.