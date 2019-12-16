В 2020 году в Ашхабаде будет работать современный автокластер

По заказу агентства «Türkmenawtoulaglary» Министерства промышленности и коммуникации вдоль трассы Ашхабад — Дашогуз рядом с Ашхабадским международным автотерминалом создаётся кластер по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту городского и междугороднего пассажирского транспорта, а также Объединение автошкол с учебно-тренировочным центром. В скором будущем здесь смогут разместиться около трёх тысяч автомобилей: данный комплекс планируется ввести в эксплуатацию уже в апреле 2020 года, сообщает сайт Туркменистан: Золотой век.

Под строительство отведено более шестидесяти гектаров. Подрядчик ИП «Weli Gurluşyk» ведёт на этой площади сооружение крытых стоянок, ремонтных зон, диспетчерских пунктов, административных зданий и других объектов.

В общей сложности 12 ремонтных зон, каждая — пропускной способностью 50 единиц техники в день, создаются на территории комплекса для обслуживания и ремонта автотехники. Зоны будут оснащены современным оборудованием и технологиями для ремонта любой сложности.

Для таксопарка Ашхабадского пассажирско-автотранспортного производственного объединения предусмотрено строительство парковки на 800 мест. Пять крытых стоянок предназначены для 350 междугородних автобусов. На 24 крытых парковках разместятся более полутора тысяч автобусов для городских маршрутов.

Свои заправочные станции, диспетчерская, медико-санитарная часть будут у каждого автопарка. В административном здании разместятся столовая на 100 мест и актовый зал на 200 мест.

Также территория комплекса будет включать в себя Объединение автошкол, где одновременно смогут обучаться 335 учащихся. Этот учебный комплекс будет оснащён компьютерными классами, тренажерами, специальными стендами. Для тренировочного центра будут приобретены 60 легковых автомобилей.